Cand vedem raportul GRECO? Oamenii lui Birchall l-au tradus. Dancila va decide cand si daca il publica

Ce contine raportul GRECO

a intrebat, marti, atat GRECO, cat si Guvernul Romaniei si pe ministrul Justitiei care este stadiul publicarii documentelor.GRECO a transmis ca nu a primit inca autorizarea publicarii rapoartelor - asa cum e procedura - de la autoritatile romane.Am aflat insa de la ministrul Justitiei ca documentele au fost traduse, iar procedura urmeaza pasii necesari: recomandarea pentru autorizarea publicarii ajunge pe masa Guvernului, iar apoi, de comun acord cu GRECO, este stabilita ziua publicarii.Amintim si ca, marti, o delegatie a Comisiei Europene a venit la Bucuresti, pentru o misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)."A fost o intalnire bazata pe onestitate, pe transparenta. Ne-am ascultat fiecare si eu cred ca e un foarte bun inceput, pana la urma, obiectivul principal al Romaniei este ridicarea MCV-ului si acest obiectiv atat de important pentru Romania.Sper eu sa poata fi realizat cat de curand posibil. Si nu depinde decat de noi acest lucru", a spus ministrul Justitiei, la finalul discutiilor GRECO a reexaminat nivelul de conformitate a tarii noastre, in doua noi rapoarte: un raport de urmarire a masurilor privind prevenirea coruptiei, la nivel de parlamentari, judecatori si procurori, si un altul care completeaza raportul intocmit in contextul evaluarii in procedura de urgenta a Romaniei, lansata in 2018, si care privea anumite aspecte ale legislatiei cu privire la statutul judecatorilor si procurorilor, la organizarea judiciara si la Consiliul Superior al Magistraturii, adoptata de Parlament, precum si asupra proiectelor de amendamente privind legislatia penala.Rapoartele nu pot fi insa publicate decat daca Guvernul Romaniei autorizeaza acest lucru.Sursele consultate desi care au avut acces la rapoartele privind Romania arata ca Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, critica in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele Ziare.com, desi procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".Delegatia din Romania a fost compusa din Sorin Tanase, Anca Jurma, Oana Schmidt Haineala si Nicolae Solomon.Ne amintim ca autorizarea de a publica precedentul raport pe Justitia din Romania, in vremea mandatului lui Tudorel Toader, a fost transmisa GRECO la capatul unei intregi odisei care a durat mai bine de o luna.Abia dupa ce Ziare.com a intrebat insistent Guvernul si pe ministrul Justitiei care e stadiul publicarii raportului, Tudorel Toader a anuntat atunci ca a transmis acordul catre Grupul de State impotriva Coruptiei.La capatul unor replici ale lui Tudorel Toader, GRECO a transmis clar ca recomandarile pe care le face nu sunt optionale.