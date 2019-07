Contre in CSM intre Birchall si Savonea: Ministrul o avertizeaza ca nu va tolera agresivitatea si minciuna

Raportul GRECO, la Guvern

Reactia Anei Birchall

Ziare.

com

Activitatea CSM pare a intra intr-un impas de functionare, dupa ce 7 membri ai CSM au cerut public amanarea tuturor discutiilor cu privire la Sectia Speciala pana la traducerea raportului Comisiei de la Venetia si publicarea raportului GRECO.Raportul GRECO recomanda cu insistenta desfiintarea Sectiei Speciale, potrivit unor surse judiciare.In sedinta de luni, Ana Birchall a explicat ca raportul GRECO ar fi fost tradus neoficial la Ministerul Justitiei si a trimis deja un memoriu la Guvern, pentru ca Executivul sa voteze publicarea acestuia. Ministrul a explicat ca spera ca memorandumul sa fie votat in aceasta saptamana.In timpul sedintei CSM, Birchall a cerut sefei CSM ca toti membrii Consiliului sa fie anuntati din timp despre data in care vor avea loc sedinte si ordinea de zi."Referitor la stabilirea sedintelor, de regula erau joia, dar daca erau situatii exceptionale, urgente , aveau loc in alta zi", a explicat Savonea, in sedinta CSM.La iesire din CSM, Birchall a facut un apel la Savonea pentru a se iesi din impas.", a spus Birchall la iesirea din sediul CSM.Ea a insistat ca ministerul pe care-l conduce va fi un partener de dialog, iar astfel de situatii sa nu mai aiba loc."Am un sentiment de mahnire. Este regretabil. CSM este garantul independentei justitiei, sper ca acest rol sa fie exercitat in continuare, si-mi cer scuze pentru sedinta pe care banuiesc ca ati vazut-o live", spune Birchall.... I-am spus ca in mine are un partener de dialog, dar agresivitatea si a se spune altceva decat este in realitate sunt lucruri pe care nu am de gand sa le tolerez", conchide Birchall.