Demisia "pierduta" a lui Marius Iacob: Ana Birchall sesizeaza Parchetul General si revoca un director din MJ

Documentul a fost semnat pe 19 martie 2019 si trimis la Ministerului Justitiei, dar nu a mai ajuns la Administratia Prezidentiala in vederea emiterii decretului de incetare a mandatului functiei de procuror-sef adjunct, potrivit legii."Ministrul Justitiei a sesizat procurorul general interimar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru efecturea de cercetari in cazul cererii de demisie a procurorului-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, urmare a controlului dispus in baza Ordinului Ministrului Justitiei nr.3/63452/443/P/2019 din 22 iulie 2019", anunta MJ, intr-un comunicat de presa.Ministerul precizaeza ca, pe 24 aprilie 2019, data preluarii de catre Ana Birchall a mandatului de interimar la Ministerul Justitiei, aceasta lucrare figura in evidentele ministerului ca fiind rezolvata."Alaturi de sesizarea procurorului general interimar, ministrul Justitiei a dispus revocarea din functie a directorului Directiei Resurse Umane, sesizarea comisiilor de disciplina, precum si o serie de masuri pentru imbunatatirea activitatii Ministerului Justitiei", arata comunicatul de presa.I.S.