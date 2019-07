In ciuda raportului extrem de aspru al GRECO, la Bucuresti totul se misca incet. Birchall face analize si amana orice masura concreta

GRECO insista ca Sectia Speciala e o anomalie si trebuie desfiintata

Ulterior, a subliniat ministrul, dupa ce analiza va fi gata, se vor trage concluziile si abia apoi se vor lua masurile care se impun."Am primit rapoartele, le-am vazut. Va rog sa ne intelegeti, vom face propria analiza, fiacare institutie va face o analiza, va trage concluziile si va lua masurile care se impun. Cand vom face aceasta analiza, cu siguranta o sa vin in fata dumneavoastra si o sa dau dovada de aceeasi transparenta", a promis ministrul Justitiei.Ana Birchall nu a spus insa nici cand va fi gata analiza, nici cand se vor trage concluziile si nici ce masuri se vor lua.Intrebata daca Sectia Speciala va fi desfiintata, asa cum se cere in rapoartele GRECO, Ana Birchall a subliniat ca fiecare institutie mentionata in document isi va face propria analiza, dand de inteles ca SS se va autoanaliza."Eu v-am spus ca fiecare recomandare va fi analizata, Ministerul Justitiei va face analiza care ne priveste pe noi, fiecare institutie trebuie sa isi faca propria analiza si sa ia masurile care se impun", a spus Ana Birchall.GRECO insista, in raportul privind Justitia din Romania, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO noteaza ca doar una dintre cele cinci recomandari specifice facute in Raportul Ad hoc a fost indeplinita, in vreme ce celelalte patru nu au fost implementate.In acest sens, insa, GRECO saluta faptul ca, in 4 iunie 2019, prim-ministrul roman Viorica Dancila a anuntat intentia de a abandona modificarile controversate aduse legislatiei din Justitie.GRECO transmite, in concluziile raportului, ca este in mod deosebit preocupat de faptul ca recomandarea de a fi abandonata crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata.In Raportul Ad hoc, GRECO a recomandat abandonarea crearii sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.GRECO reaminteste ca aceasta sectie a fost vazuta ca o anomalie, care ar putea duce la conflicte de jurisdictie.