Klaus Iohannis e obligat sa o revoce pe Ana Birchall de la Justitie. Cum motiveaza CCR

"In lipsa unei atare actiuni pana in prezent, Curtea retine ca a existat si exista, in continuare, un conflict juridic de natura constitutionala, generat de refuzul Presedintelui de a emite respectivele decrete de revocare", explica judecatorii.Potrivit CCR, in cazul propunerilor de revocare a unor ministri, initiate de premier, ""."Curtea retine ca revocarea reprezinta un mijloc legal pus la dispozitia primului-ministru pentru vacantarea unei functii din structura Guvernului, o masura pe care primul-ministru o propune presedintelui Romaniei exclusiv in sensul respectarii formalismului si a principiului simetriei ce guverneaza regimul actelor juridice de numire in functii publice si fata de care, fara a avea un drept propriu de apreciere, Presedintele trebuie sa se conformeze intr-un termen legal de 15 zile de la data propunerii primului-ministru", noteaza CCR. CCR a publicat astazi motivarea acestei decizii care viza schimbarile din Guvern pe care Viorica Dancila voia sa le faca dupa iesirea ALDE de la guvernare.Viorica Dancila voia sa o revoce pe Ana Birchal de la Justitie, iar in locul ei sa o puna pe Dana Girbovan. Birchal urma sa ocupe postul lui Mihai Fifor de vice prim- ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice. Fifor urma sa preia functia de ministru de Interne.Totodata, seful statului trebuie sa ii numeasca interimari pe Niculae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul, dupa iesirea ALDE de la guvernare si demisia ministrilor partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. Potrivit legii, interimatul la un minister dureaza 45 de zile.In motivarea deciziei, CCR face trimitere la o alta hotare data in decembrie 2018, prin care Iohannis a fost obligat sa-i elibereze din functii pe ministrii de care PSD voia sa scape: Paul Stanescu si Lucian Sova. Era vorba tot de o remaniere a guvernului facuta de Viorica Dancila.Curtea isi citeaza jurisprudenta, facand trimitere la aceasta decizie: "".Aceasta deoarece, "daca la actul numirii in functia de membru al Guvernului, Presedintele are o anumita marja de apreciere, astfel cum a fost determinata prin Decizia nr. 356/2007 si Decizia nr. 98/2008, in privinta revocarii, acesta nu dispune de aceeasi libertate de apreciere, prim-ministrul fiind singurul in masura, in calitatea sa de conducator al Guvernului, sa evalueze necesitatea si oportunitatea revocarii unui membru al echipei guvernamentale. (...)Faptul ca acesta propune Presedintelui sa revoce un anumit membru al Guvernului nu poate avea semnificatia unei conditionari sau a unui acord din partea sefului statului, decretul de revocare al Presedintelui reprezentand, in virtutea principiului simetriei, actul corelativ actului de numire, emis de aceeasi autoritate, prin care se constata incetarea din functie".CCR precizeaza ca temeiul invocat de Dancila cand i-a cerut lui Iohannis revocarile din functie a ministrilor a fost tocmai decizia din decembrie 2018: "In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, Presedintele revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului".In ce priveste revocarea ministrilor, CCR face trimitere la Codul Administrativ care prevede ca numirea in functia de membru al Guvernului, in caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, se face de Presedintele Romaniei, la propunerea primului-ministru.Vacanta functiei este declarata prin decret al Presedintelui, care ia act de incetarea functiei in cazurile legale de incetare a functiei de membru al Guvernului.Termenul in care Presedintele va emite decretul de vacantare a functiei este in acest caz de 15 zile de la primirea propunerii prim-ministrului. In continuare, primul-ministru propune Presedintelui Romaniei, in termen de 5 zile de la publicarea decretului prin care este constatata vacanta functiei, o persoana, care indeplineste conditiile de numire in functia de membru al Guvernului."Raportand cele mai sus aratate la circumstantele specifice prezentei cauze, Curtea constata ca Presedintele Romaniei a incalcat dispozitiile constitutionale ale art.1 alin.(5) privind respectarea legilor, cu referire la normele incidente din Codul administrativ, mai sus indicate, precum si ale art.147 alin.(4) din Constitutie, in considerarea jurisprudentei in materie a Curtii Constitutionale [Decizia nr.875/2018], refuzand sa dea curs propunerii de revocare formulata de primul-ministru, propunere fata de care, asa cum s-a aratat mai sus, Presedintele nu are un drept de optiune," mai concluzioneaza Curtea Constitutionala.In cazul refuzului de a numi ministrii propusi de premier, CCR arata ca Klaus Iohanis trebuie sa motiveze de ce a facut acest lucru."In acelasi timp, Curtea constata ca, pana la data pronuntarii prezentei decizii, Presedintele Romaniei nu a raspuns primului-ministru printr-un document formal, in scris, prin care sa prezinte motivele refuzului respectivelor propuneri de numire.Or, printr-o constanta jurisprudenta in materie, Curtea Constitutionala a stabilit ca Presedintele are dreptul de a refuza, motivat, numirea propusa, ori de cate ori constata ca nu sunt indeplinite conditiile de legalitate pentru numirea in functia de membru al Guvernului (Decizia nr.356/2007), ca Presedintele poate refuza, motivat, o singura data pe criterii ce tin de corespunderea persoanei in functia propusa (Decizia nr.98/2008) si ca motivarea refuzului trebuie sa fie exprimata de indata, clar si fara echivoc, in forma scrisa, concomitent cu anuntarea deciziei sale de a nu da curs propunerii de numire formulate de primul-ministru (Decizia nr.875/2018)".Curtea a constatat ca Presedintele Romaniei trebuia, inainte de toate, sa motiveze in scris optiunea refuzului propunerilor de numire, de indata ce a anuntat public decizia respingerii acestora."Totodata, Curtea nu poate primi sustinerile Presedintelui Romaniei prin care arata ca afirmatiile sale referitoare la propunerile de numire a ministrilor nu reprezinta aprecieri care sa constituie un refuz din perspectiva art.85 alin.(2) din Constitutie, ci reprezinta simple opinii politice", explica CCR.Curtea retine ca din continutul declaratiilor publice ale Presedintelui se desprinde fara echivoc refuzul categoric de a numi ministrii propusi de primul-ministru, chiar daca acestea contin inclusiv afirmatii ce pot fi calificate drept opinii politice si nu doar aprecieri personale cu referire strict la nominalizarile inaintate de primul-ministru pentru functia de membru al Guvernului."Curtea subliniaza faptul ca, in exercitarea atributiei de a numi ministri, Presedintele are dreptul de a refuza propunerea primului-ministru, motivat, ori de cate ori constata ca nu sunt indeplinite conditiile de legalitate, si o singura data pe criterii ce tin de corespunderea persoanei propuse in functia de ministru", motiveaza CCR.In cazul numirii ministrilor interimari - Niculae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul - CCR explica ca numirea de urgenta a ministrilor interimari se justifica prin imperativul de ordin public reprezentat tocmai de interesul asigurarii continuitatii functionarii ministerelor."Procedura de reconfigurare a compozitiei politice a Guvernului presupune un timp de analiza si o procedura specifica, iar in toata aceasta perioada trebuie asigurata functionarea permanenta si in conditii de normalitate a a Guvernului, astfel ca imprejurarea modificarii compozitiei politice a Guvernului nu poate reprezenta un argument valid pentru refuzul numirii de catre Presedintele statului a ministrilor interimari, la propunerea primului-ministru", motiveaza CCR.Avand in vedere, pe de o parte, propunerea primului-ministru de constatare a vacantarii posturilor in urma celor trei demisii, concomitenta cu propunerea de desemnare a unor ministri interimari, vacantarea imediata a celor trei posturi de ministru, prin decret al Presedintelui, si pe de alta parte, "refuzul tacit" al Presedintelui de a desemna ministrii interimari propusi, "Curtea considera ca acest comportament este contrar atat unei conduite loiale constitutionale, in spiritul asigurarii bunei functionari a autoritatilor publice, astfel cum consacra art.80 alin.(2) din Constitutie rolul Presedintelui, cat si prevederilor art.147 alin.(4) din Legea fundamentala, referitor la obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale"."Prin aceasta conduita, Presedintele a creat premisele blocarii activitatii a trei ministere, afectand, astfel, buna functionare a Guvernului si a intregii administratii publice", concluzioneaza CCR.