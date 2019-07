Ministerul Justitiei nu mai are niciun secretar de stat, dupa ce oamenii adusi de Iordache si Toader au fost dati afara

Povestea secretarilor de stat

Blocaj la MJ?

Ziare.

com

Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova, a fost adusa in minister in ianuarie 2017, inainte de adoptarea OUG 13/2017, de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache.Mariana Mot este mama fostului deputat PSD Emil Mot, actual primar al orasului Slatina. Emil Mot a ajuns deputat PSD in 2012, gratie baronului PSD Olt, Paul Stanescu, in prezent vicepremier.Pe de alta parte, mass-media a dezvaluit ca Mariana Mot ar fi nasa lui Judecator , unul dintre baietii interlopului Bercea Mondialu.Dupa plecarea lui Tudorel Toader din functia de ministru, au plecat pe rand si secretarii de stat adusi de acesta: Sebastian Costea si Nicolae Popa.Pentru o scurta perioada, cand acest minister era condus de Ana Birchall ca interimar, a fost numit ca secretar de stat fostul judecator Ion Popa, fost director de resurse umane in MJ pe vremea Rodicai Stanoiu. Ion Popa a demisionat, insa, dupa doar trei saptamani de la numirea in functie.Situatia este critica in MJ, dupa ce premierul Viorica Dancila nu ar fi semnat pana in prezent propunerile de secretari de stat facute de ministrul Ana Birchall, sustin susre citate de Digi24. Premierul ar fi amanat aprobarea secretarilor de stat, existand insa nemultumiri ale liderilor PSD legate de refuzul Anei Birchall de a promova la Ministerul Justitiei oameni de partid sau propusi de partid. Ministrul ar fi respins categoric implicarea PSD in minister, sustin sursele citate, fapt care i-ar fi atras furia colegilor.Digi24 arata ca una dintre propunerile facute de ministru pentru un post de secretar de stat este Gheorghe Muscalu, fost sef al DIICOT si fost vicepresedinte al CSM.Surse judiciare au confirmat pentruca numele lui Muscalu este vehiculat petru aceasta functie.