Ministerul Justitiei publica astazi rapoartele GRECO

"Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) decizia Guvernului Romaniei de a autoriza publicarea celor doua rapoarte privind Romania: 'Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind Romania ' si 'Raportul interimar de conformitate din cadrul rundei a patra de evaluare privind Romania'", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca, la propunerea GRECO, s-a convenit publicarea rapoartelor sus-mentionate in data de 9 iulie 2019, la ora 11:00 (ora Romaniei).Rapoartele vor fi publicate simultan, in limba romana si engleza, pe paginile web ale Ministerului Justitiei (www.just.ro), respectiv GRECO (www.coe.int/greco).In 5 martie, GRECO a raspuns sesizarii DNA de dupa adoptarea OUG 7 aratand ca numirea judecatorilor si a procurorilor in functii de conducere trebuie facuta pe baza unor criterii adecvate, clare si obiective si a reafirmat opinia potrivit careia Sectia speciala de anchetare a magistratilor trebuie desfiintata.