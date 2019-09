Ministrul Birchall anunta ca specialistii din MJ nu recomanda functionarea SS

Analiza recomandarilor, discutata in COMS

Declaratiile au fost facute la intrarea in sediul CSM, unde urmeaza sa se discute validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al SS, in conditiile in care ultimele patru sedinte pe aceasta tema au fost boicotate si nu s-a putut lua o decizie din lipsa de cvorum.Birchall a precizat ca vineri a avut mai multe discutii tehnice la Bruxelles privind starea Justitiei din Romania. In acest context, a dat detalii despre raportul MJ, realizat de un grup de lucru interministerial."Este primul plen dupa o lunga perioada cu o agenda bogata, cu subiecte extrem de interesante pentru functionarea Justitiei. Cunoasteti parerea mea personala. In urma cu ceva vreme, eu am instituit un grup de lucru in care am cerut un punct de vedere de la institutiile relevante din sistemul judiciar, cat si al asociatiilor profesionale, care au cuprins recomandari GRECO, MCV, Comisiei de la Venetia si alte recomandari venite inclusiv de la fiecare roman care ne-a scris in aceasta perioada.Noi terminam aceasta analiza in perioada urmatoare, in maxim doua saptamani. Am intarziat pentru ca au venit anumite puncte de vedere mai tarziu.Sunt doua concluzii destul de interesante, care au majoritatea, si niciuna nu sustine functionarea in aceasta forma a acestei instututii (). Acestea sunt opinii preliminare. Eu o sa fac public acest raport, o sa-l pun la dispozitia opiniei publice," declara Birchall."Sunt concluzii care au majoritatea. Doua concluzii. Este un raport preliminar, lasati-ne sa-l terminam. Eu v-am spus ceea ce se intampla si care este realitatea. Vrem sa gasim consens," a repetat Birchall.Ministrul insista ca a primit mii si mii de mesaje, in baza carora oamenii si-au spus punctul de vedere.Ministerul Justitiei anunta ca, marti, a avut loc o noua reuniune a Consiliului de Management Strategic (COMS), coordonata de Ana Birchall.La intrevedere au participat reprezentanti ai institutiilor membre ale Consiliului de Management Strategic - Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General.Pe agenda s-au aflat aspecte de interes privind buna functionare a justitiei, precum:- Probleme legate de infrastructura sistemului judiciar;- O informare privind stadiul analizei in curs de desfasurare la nivelul Ministerului Justitiei privind deciziile Curtii Constitutionale;- Stadiul analizei grupului de lucru inter-institutional privind recomandarile GRECO, MCV si ale Comisiei de la Venetia;- Stadiul intermediar al implementarii Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.Consiliul de management strategic a fost infiintat printr-un protocol comun al Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Parchetului ICCJ in decembrie 2016.Protocolul stabileste cadrul institutional al planificarii strategice si monitorizarii utilizarii resurselor sistemului judiciar.