Ministrul Justitiei, Ana Birchall, despre cum vede viitorul justitiei din Romania

"Adresez salutul si respectul meu profesionistilor justitiei: magistratilor, personalului auxiliar, reprezentantilor profesiilor juridice liberale, echipei de profesionisti din cadrul Ministerului Justitiei, tuturor acelora care, actionand cu buna credinta, fidelitate fata de lege, profesionalism, empatie si devotament, ne demonstreaza prin intreaga lor activitate respectul fata de juramantul depus la intrarea in profesie si credinta in valorile fundamentale atasate actului de justitie: asigurarea suprematiei legii, impartialitatea, echidistanta, constientizarea implicatiilor pe care spunerea dreptului (jurisdictio) o are in vietile oamenilor. Am convingerea ca doar impreuna putem recastiga increderea si respectul cetatenilor pentru justitia din Romania", a precizat, duminica, Birchall, intr-o postare pe Facebook.Ea a mai mentionat ca "justitia inseamna dreptate, inseamna stabilirea adevarului, iar aceasta functie, vitala pentru un stat democratic, nu poate fi indeplinita decat in cadrul fixat de valorile universal asumate in materia drepturilor si libertatilor fundamentale omului"."Singurul mod in care vad viitorul justitiei romane este in sinergia familiei europene si a parteneriatului strategic euro-atlantic, iar aceasta presupune asimilarea deplina a valorilor, principiilor si standardelor pe care aceste parteneriate le presupun. Ziua Justitiei reprezinta un moment semnificativ pentru toti cei care lucreaza in sistemul judiciar, avand in vedere rolul deosebit de important pe care justitia il are in societate", a mai precizat ministrul Justitiei.Instituita in urma cu 25 de ani, prin Hotararea Guvernului nr. 364/1994, Ziua Justitiei se organizeaza anual, in prima duminica a lunii iulie.