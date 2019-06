Prima reactie a ministrului Justitiei in cazul Sorina: Mi se pare normal ca fetita sa ramana in Romania

Ziare.

"Eu regret si mi-am cerut scuze ca am asistat la asa ceva, nu este permis. Nu voi tolera niciodata un asemenea abuz. Am vorbit cu procurorul general interimar, care a si confirmat ca s-a inregistrat un dosar penal in rem. Nu comentez pana nu avem rezultatele.Asemenea gesturi, situatii nu mi-as dori sa mai vad niciodata in Romania. Va rog sa avem putina intelegere si va garantez ca de fiecare data cand avem informatii noi vom comunica. Ca ministru al Justitiei, am facut tot ce se putea omeneste posibil si regret ca lucrurile au dus la aceasta situatia despre care nu am cuvinte sa o descriu", a declarat Birchall.Ministrul a precizat ca interesul autoritatilor este ca fetita sa fie bine. "Acest lucru ma preocupa si sa se ia toate masurile necesare pentru a nu mai avea astfel de situatii", a punctat ea.Birchall a reiterat ca nu vrea sa se pronunte pana nu va avea rezultatele anchetei, dar a adaugat ca "pana nu sunt lamurite toate aspectele legate de legalitatea acestei situatii, mi se pare normal ca fetita sa ramana in Romania".Ministrul a precizat ca a solicitat toate informatiile necesare pentru a descoperi daca mai exista astfel de cazuri."Am solicitat procurorului general interimar sa dispuna toate masurile legale care se impun intr-o asemenea situatie", a adaugat ea.Ministrul a fost informat despre faptul ca barbatul care a adoptat fetita a spus la Romania TV ca inainte sa mearga procurorul sa ia copilul a anuntat, prin avocati, Ministerul de Justitie si Ministerul de Interne si ca a primit raspuns."Nu am cunostinta de asa ceva. Voi verifica. Eu nu am cunostinta", a sustinut Birchall.Amintim ca saptamana trecuta o fetita de opt ani care se afla in plasament la o familie din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fost luata de langa cei care o cresteau cu mascatii. Momentul in care autoritatile au intrat in casa si au luat fetita a fost filmat de familia care a crescut-o, iar imaginile au starnit indignare in spatiul public.