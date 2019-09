Savonea si Birchall, contre dure in CSM in cazul "foii de parcurs" semnate cu SUA: Vrem sa vedem ce mandat a avut doamna ministru

Despre ce este vorba

Judecatorul Gabriela Baltag, membru in CSM, a ridicat tonul in sedinta si i-a cerut Liei Savonea sa o intrebe pe Viorica Dancila daca i-a dat mandat Anei Birchall pentru a semna un astfel de document.In timpul discutiilor, care au fost initiate de Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile, Birchall si Savonea au avut mai multe dispute verbale. Un conflict mocnit care pare sa se fi acutizat in ultima perioada. Birchall este unul dintre putinii membri CSM (ministrul Justitiei este membru de drept) care se contreaza cu sefa CSM." au curs intrebarile Liei Savonea.", "acum o tara intreaga vede exact ca ministrul Justitiei este pus la punct", spune Birchall, care a insistat ca a respectat legea si totul a fost facut instututional."Va rugam sa nu va mai victimizati intr-o chestiune atat de serioasa," a replicat Savonea.Discutiile au venit dupa ce Centrul pentru Resurse Juridice a solictat CSM-ului sa se pronunte asupra oportunitatii "foii de parcurs" cu privire la intarirea statului de drept din Romania, la care lucreaza, la initiativa partii americane, Procurorul General al SUA impreuna cu ministrul Justitiei din Romania.Solicitarea a fost suplimentata la aceasta sedinta, la solicitarea lui Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile.", intreaba brusc Lia Savonea.Birchall a explicat membrilor CSM ca nu stia de aceasta solicitare a ONG-ului, dar a cerut timp pentru a raspunde in scris membrilor CSM.," explica Birchal.Inregistrarea discutiilor poate fi accesata pe site-ul Consiliului. Ministrul justitiei s-a aratat surprins de solicitarea CRJ, si i-a acuzat de lipsa de colegialitate pe membrii CSM, deoarece nu a fost informata de aceasta cerere, desi a ajuns la Consiliu pe data de 13 septembrie. Cererea nu a fost intial pe ordinea de zi a CSM, aceasta a fost suplimentata la inceputul sedintei.Din cateva date pe care le-am obtinut foarte repede. Statele Unite, va spun sincer, ca noi avem o colaborate bilaterala...) foarte... eu raspund...Raspundeti la intrebare, nu...Raspund asa cum consider eu.Raporturile noastre cu Statele Unite ...Aici era in discutie daca dumneavoastra ati conceput impreuna cu... asa am inteles (Sa vad si eu acest text.O foaie de parcurs pentru statul de drept? Sper ca nu este greu sa va concentrati putin? Sa va ganditi, sa va amintiti daca ati facut un asemenea document privitor la statul de drept din Romania.Savonea si Birchall continua discutiile, ministrul Justitiei explica faptul ca a fost la Bruxelles vineri si a discutat despre MCV.Ana Birchall da mai multe detalii privind relatiile Romaniei cu SUA in materie de cooperare in cazul unor infractiuni de coruptie, infomatice sau trafic de droguri: "," insista Savonea.," a venit rapunsul."Da sau nu, doamna ministru. Ca nu este greu sa va concentrati, sau sa va amintiti," este nervoasa Savonea.," explica Birchall.Potrivit acesteia, combaterea coruptiei, criminalitatii informatice, traficul de persoane si criminalitatea transfrontaliera sunt componente importante din acest parteneriat strategic cu SUA, "Si da, il voi promova in continuare, prin dialog legal si institutional."Lia Savonea a explicat ca toate aceste chestiuni trebuie clarificate punctual in sedinta CSM: "Este vorba de atitudinea ministrului Justitiei din Romania, daca ati agreat o foaie de parcurs, intre ghilimele, pentru statul de drept in Romania."Savonea si Birchall au mai multe discutii in contradictoriu."In ciuda demersurilor unor persoane, de a pune la punct ministrul Justitiei, va garantez ca ministrul Justitiei a actionat si va continua sa actioneze cu profesionalism, responsabiltate si respectand legea," continua Birchall."Va rugam sa nu va mai victimizati intr-o chestiune atat de serioasa... Membrii CSM vor sa stie daca ati agreat o foaie de parcurs pentru Romania cu orice partener strain?" este nervoasa si Savonea."Acum o tara intreaga vede exact ca ministrul Justitiei este pus la punct pentru ca a reprezentat Ministerul Justitiei asa cum este obligat legal, in orice relatie, cu terti. Eu voi continua sa reprezint minsterul in orice discutie care angajeaza combaterea coruptiei, lupta impotriva coruptiei sau combaterea criminalitatii," spune Birchall.Ministrul Justitiei spune ca o sa raspunda in scris la aceasta solicitare."Ati solicitata suplimentarea ordinii de zi. Eu inteleg ca astazi trebuie sa fie un breaking news, ca trebuie sa o punem la punct pe Ana Birchall, nu va dau aceasta satisfactie," a continuat Birchall.In discutie intervine si judecatorul Gabriela Baltag: "Doamana presedinte (), in acest context ar fi foarte bine sa lamurim un aspect. Vrem sa vedem ce mandat a avut doamna ministru. Daca mandatul ei a fost in limitele constitutionale si legale. Si ar fi bine, doamna ministru, va rugam sa nu vorbiti peste un judecator al acestei tari."Nu mai luati din context anumite afirmatii," s-a aratat enervata Birchall.