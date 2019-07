Toata lumea vrea masuri dupa crima de la Caracal. Ce spune ministrul Justitiei

Ziare.

Ana Birchall a solicitate, astfel, Directiei de Elaborare Acte Normative evaluarea legislatiei cu privire la perchezitia domiciliara, protectia victimelor si realizarea actiunii de prindere in flagrant. In plus, ministrul a cerut masuri urgente pentru modificarea legislatiei, astfel incat astfel de situatii sa nu se mai produca pe viitor."Este o zi trista pentru noi, am luat la cunostinta din mass-media despre aceasta situatie halucinanta generata de lipsa de profesionalism, necorelare a activitatilor sau fuga de raspundere, rezultatul fiind catastrofal, respectiv pierderea unei vieti omenesti. Cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima mahnirea si regretul fata de aceasta crima oribila.Ministrul Justitiei prezinta sincere condoleante familiei care se afla acum intr-un moment de grea incercare si asigura atat familia, cat si opinia publica, de faptul ca va face tot ceea ce tine de competenta sa legala", a transmis, vineri seara, Ministerul Justitiei.Ministrul Ana Birchall a solicitat procurorului general al Romaniei "sa dispuna efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din judetul Olt, avand in vedere ca au existat anumite disfunctionalitati in aplicarea legii"."Totodata, ministrul Justitiei a cerut Directiei de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justitiei sa evalueze legislatia in domeniu, atat in ceea ce priveste perchezitia domiciliara, protectia victimelor si realizarea actiunii de prindere in flagrant, precum si sa propuna de urgenta, masuri de modificare a legislatiei, astfel incat asemenea situatii sa fie evitate pe viitor. Ministrul justitiei a solicitat celeritate si fermitate in efectuarea verificarilor dispuse in acest caz", a mai transmis Ministerul Justitiei.Politistii si procurorii din judetul Olt ancheteaza disparitia a doua adolescente, care au plecat la date diferite catre Caracal si nu au mai revenit. Una dintre fete a disparut din aprilie, iar cealalta a fost data disparuta joi.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane Georgian Dragan a afirmat ca fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni data disparuta in urma cu o zi a reusit sa sune la 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, iar pe baza informatiilor oferite de STS pentru localizarea ei s-au facut verificari. Acolo nu au fost gasite insa nici probe, si nici adolescenta.Politistii au continuat cercetarile, iar vineri s-a facut o perchezitie la domiciliul unui barbat, "in urma careiau au fost identificate mai multe ramasite ce par a fi de natura umana"."Colegii mei iau in calcul si varianta ca in acel butoi sa fie si ramasitele fetei disparute in urma cu doua luni, in zona respectiva", a adaugat Dragan.Acuzat ca a localizat gresit apelurile date la 112 de fata de 15 ani disparuta la Caracal, STS a precizat ca adolescenta a sunat de trei ori la 112, iar operatorul de la 112 a incercat apoi de noua ori sa reapeleze numarul, intrand insa mesageria vocala.Seful Politiei Romane Ioan Buda a declarat la Antena 3 ca politistii au aflat vineri, in intervalul 2:00 - 3:00, adresa exacta la care se afla adolescenta disparuta la Caracal. El a explicat ca politistii au fost cei care au aflat adresa exacta, nu STS.El a precizat ca in jurul orei 3:30 a fost emis mandatul de perchezitie, iar la 4:00, echipajele si procurorul de caz au ajuns la adresa barbatului suspectat ca a rapit-o pe adolescenta si a ucis-o.Ioan Buda a explicat ca politistii au intrat in locuinta suspectului la 6:00 dimineata, cand a dispus procurorul, care era seful operatiunii.Intrebat de ce politistii nu au intrat imediat seful Politiei Romane a spus "exista un vid legislativ in sensul acesta".Cand a fost invocat articolul 27 din Constitutie referitor la Inviolabilitatea domiciliului, care ar fi permis totusi interventia, fiind vorba despre "inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane", Ioan Buda a admis ca politistii puteau intra, insa au facut-o cand a spus procurorul care coordona operatiunea.Ioan Buda s-a deplasat la Caracal, iar premierul Viorica Dancila a afirmat ca vor exista "masuri foarte stricte".