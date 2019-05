Un secretar de stat adus de PSD la Ministerul Justitiei a demisionat dupa 3 saptamani de la numire

Apropiat al Rodicai Stanoiu

Studiul controversat

Ion Popa fusese adus in urma cu doar trei saptamani in aceasta functie de PSD, imediat dupa ce Tudorel Toader si-a dat demisia, iar la conducerea ministerului a ajuns ca interimar Ana Birchall.Ion Popa (60 de ani) s-a pensionat din magistratura in iulie 2018. Ultima instanta la care a activat a fost Curtea de Apel Bucuresti. El este cunoscut ca un apropiat al Rodicai Stanoiu si a lucrat in Ministerul Justitiei cand aceasta a condus institutia (2000-2004).Popa a ocupat succesiv functiile de inspector general judecatoresc in cadrul Inspectiei Generale din Ministerul Justitiei (2001-2002) si director Directia Organizare Judiciara, resurse umane si statistica judiciara din MJ (2002-2004).Dupa numirea in functia de secretar de stat, presa a dezvaluit un studiu in care Popa scria ca MCV este un esec si in care spunea ca femeia magistrat este o vulnerabilitate pentru Justitie."Privind retrospectiv, constatam ca prin prisma starii actuale de eficienta si credibilitate a sistemului judiciar romanesc, MCV-ul constituie un esec, iar esecul, ca orice esec, trebuie asumat de catre cei ce s-au ocupat de el, de MCV, fie ei romani sau nu", arata Popa.