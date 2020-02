Ana Birchall saluta proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ: In forma actuala este toxica pentru sistemul judiciar

Ziare.

"Sunt multumita ca au fost luate in considerare concluziile grupului de lucru pe care l-am infiintat in vara anului 2019.Concluzia acestuia, asa cum am anuntat si public (desi astfel mi-am atras numeroase reactii negative, unele destul de virulente, propuneri de remaniere sau sesizari neintemeiate la CCR), este necesitatea desfiintarii Sectiei Speciale care in forma actuala este toxica pentru sistemul judiciar si infaptuirea justitiei", scrie Ana Birchall.Potrivit fostului ministru, "cine incalca legea trebuie sa raspunda!".Ana Birchall a fost exclusa din PSD la sfarsitul lunii noiembrie 2019. Pe 27 ianuarie, ea a anuntat ca si-a inaintat demisia din grupul parlamentar al PSD si este in prezent deputat neafiliat.Ministerul Justitiei a publicat marti un proiect de Lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunuilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Justitiei.I.S.