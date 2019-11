Oficial din Ministerul Justitiei, la CCR: Conflictul Savonea-Birchall, un demers artificial

Ziare.

com

"Ne gasim in fata unui demers, in opinia noastra, artificial, prin care se creeaza impresia ca, de fapt, nu se doreste solutionarea unui conflict pendinte, ci declansarea, intretinerea si mentinerea in atentia publicului larg a unor animozitati cu un profund caracter personal", a sustinut Stan, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).El a spus ca solicitarea depusa de CSM nu este justificata din punct de vedere juridic."In cadrul procedurii in fata CCR nu este permisa renuntarea la judecata. Mai mult decat atat, cererea CSM are in vedere calitatea doamnei Birchall de ministru al Justitiei, insa trebuie observat ca, asa cum a fost formulat conflictul, nu se poarta doar intre ministrul Justitiei si CSM, ci si intre MJ si CSM, prin urmare nu se justifica aceasta (...) inoportunitate a analizarii solicitarii, asa cum se sustine in aceasta cerere. Solicitam respingerea acestei cereri si continuarea judecarii", a precizat Stan.Magistratul-asistent a mentionat ca, luni, presedintele CSM a depus la dosarul cauzei cauzei un inscris prin care arata ca, prin schimbarea titularului portofoliului de ministru al Justitiei, ar fi inoportuna solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intervenit intre fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, respectiv MJ si CSM.Birchall a fost in sala in calitate de fost ministru al Justitiei, cerand permisiunea sa ia cuvantul."Conflictul este intre autoritatile in functiune (...) punctul dumneavoastra de vedere pe care l-ati exprimat in scris cand s-a declansat conflictul exista la dosar, in prezent dumneavoastra nu mai aveti o calitate procesuala in aceasta cauza", a mentionat presedintele CCR, Valer Dorneanu. Curtea Constitutionala a Romaniei a luat in discutie , marti, cererea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala cu fostul ministru al Justitiei Ana Birchall.Amintim ca, pe 8 octombrie, Lia Savonea a anuntat ca sesizeaza CCR privind existenta unui conflict juridic cu ministrul Justitiei de la acea vreme, Ana Birchall.