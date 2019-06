Primul test al Anei Birchall: Propunerile pentru procurorul general, sefia DNA si procuror european din partea Romaniei

Povestea celor trei functii

Ana Birchal (46 de ani) este deputat de Vaslui si a ocupat inainte, tot in Guvernul Viorica Dancila, functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.Politicianul are o misiune grea in perioada urmatoare. Trebuie sa faca propunerile pentru numirea unor magistrati in functii cheie in Ministerul Public, care in acest moment sunt vacante. Cele mai importante sunt de procuror general al Romaniei, procuror-sef DNA si procuror european din partea Romaniei.Functia de procuror general a ramas vacanta dupa pensionarea lui Augustin Lazar. Procurorul Bogdan Licu o conduce ca interimar. In aprilie 2019, fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, i-a respins pe toti cei patru candidati la aceasta functie Functia de procuror-sef DNA a ramas vacanta dupa ce CCR a decis revocarea Laurei Codruta Kovesi. Procurorul Calin Nistor o conduce ca interimar. Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a propus-o de trei ori pentru aceasta functie pe Adina Florea , dar Klaus Iohannis a respins aceasta numire.Procedura pentru numirea in functia de procuror european din partea Romaniei a fost reluata de Tudorel Toader la sfarsitul lunii aprilie. Asta dupa ce o comisie condusa de el nu a selectat niciunul dintre cei cinci candidati inscrisi Ana Birchall a absolvit in 1996 Facultatea de Drept si Relatii Internationale Nicolae Titulescu, iar studiile si le-a completat cu masteratul (1999-2000) si doctoratul (2000-2002) la Yale Law School, la Yale University (SUA) . Dupa terminarea doctoratului, Ana Birchall a lucrat timp de un an ca avocat in SUA.Din 2003 a revenit in Romania si a intrat inpolitica, de pe pozitia de consilier al ministrului de Externe de atunci, Mircea Geoana. A ocupat apoi functiile de consilier in Comisia de Politica Externa a Senatului (2005-2006) si consilier al premierului Victor Ponta (iulie 2012 - decembrie 2012).In paralel cu activitatea politica, Birchall a ocupat mai multe functii in diverse cabinete de avocatura din Capitala, din 2008 este membra a Baroului Bucuresti.In 2012 a fost aleasa in primul mandat de deputat de Vaslui, mandat reconfirmat si la alegerile din 2016.De asemenea, a fost Inalt Reprezentant al primului-ministru pentru afaceri europene si parteneriat cu Statele Unite ale Americii (aprilie 2014 - octombrie 2015).Potrivit CV-ului, Ana Birchall este casatorita cu Martyn Birchall si are un baiat, Andrew James John Birchall.