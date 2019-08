Principalele modificari ale Codurilor Penale pe care Dancila vrea sa le faca prin OUG. Legatura cu cazul Caracal si competenta DIICOT

Liberarea conditionata se acorda mai greu

Regimul mai bland doar peste 65 de ani

Apare agravanta "rapirii"

La flagrant se poate patrunde in casa

Cresc competentele DIICOT

Miscare pentru a salva dosarul Caracal?

Birchall a publicat, joi, pe site-ul MJ proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Codurilor Penal si de Procedura Penala, dar si a ordonantei pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Cele mai importante modificari vizeaza perchezitiile domiciliare, infractiunile flagrante, liberarea conditionata a persoanelor condamnate pe viata sau care au peste 60 de ani. In plus, apare infractiunea de rapire - ca agravanta a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.Sunt reglementate competentele DIICOT in cazul unor infractiuni informatice sau daca savarsirea lor a intrat in aria unui grup infractional organizat.In plin scandal legat de ancheta crimelor de la Caracal, procurorii DIICOT preiau competenta in cazul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Proiectul OUG poate fi accesat pe site-ul MJ. Este schimbata una dintre conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata, care poate fi dispusaIn prezent, un condamnat pe viata poate cere liberarea conditionata dupa 20 de ani de inchisoare.In cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii, aplicate pentru o infractiune al carei maxim prevazut de lege este inchisoarea mai mare de 10 ani,, prin impunerea unor fractiuni mai mari de pedeapsa ce trebuie executate.In plus, creste limita de varsta in cazul variantei atenuate a liberarii conditionate de la 60 la 65 de ani. In aceste cazuri, legea prevede cuantumuri mai mici de pedeapsa ce trebuie efectiv executate pana la liberarea conditionata.Cererile de liberare conditionata pot fi facute dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani.OUG prevede si inasprirea pedepselor pentru lipsire de libertate in mod ilegal si prevederea separata, ca varianta agravata, a faptei comise prin rapire.In cazul infractiunii de lipsire de libertate, daca fapta este savarsita prin rapire, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.In prezent, acest caz se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani.Proiectul propune modificari si in cazul perchezitiilor domiciliare si corelari cu mai multe modificari recente ale Codului de Procedura Penala.Mai exact,"Cererea prin care se solicita incuviintarea efectuarii perchezitiei domiciliare se solutioneaza, de indata, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie."Este stabilita efectuarea perchezitiilor in cazurile flagrante, daca exista mandat, prin introducerea termenul "oricand" in formularea: "perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depasi 15 zile, in care poate fi oricand efectuata perchezitia."Perchezitia poate fi facuta si dupa ora 20:00, prevederea fiind explicita in OUG:".Situatia este similara si in cazul infractiunilor flagrante, oamenii legii pot patrunde in locuinta sau spatiile private."In cadrul constatarii infractiunii flagrante se poate patrunde intr-o locuinta sau in orice spatiu delimitat in orice mod ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, pentru prinderea faptuitorului ori pentru a pune capat activitatii infractionale, precum si pentru inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane."Pe de alta parte, prin aceasta OUG sunt crescute competentele Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de a face anchete in cazul "lipsirii de libertate in mod ilegal" prin rapire, precum si la infractiunea de sclavie.De asemenea, sunt reglementate competentele DIICOT in cazurile unor infractiuni informatice si se mentine in competenta DIICOT efectuarea urmaririi penale in cazul fraudelor comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice, daca savarsirea lor a intrat in scopul unui grup infractional organizat.Proiectul de OUG mai stabileste ca anchetele demarate de alte parchete, in cazul competentelor preluate de DIICOT, sa fie declinate la DIICOT: "."Surse din magistratura au precizat pentruca in esenta modificarile care vizeaza perchezitiile si infractiunile flagrante sunt binevenite si aduc lamuriri in Codurile Penale.Pe de alta parte, sunt discutii privind infractiunea de lipsire de libertate care trece in competenta DIICOT."Pare ca ar fi vorba de o masura care sa asigure competenta DIICOT in cazul crimelor de la Caracal. Acum, competenta in acest caz este in baza acuzatiei de trafic de persoane, dar daca aceasta nu se sustine, ancheta ar putea fi aruncata in aer, iar actele procesuale facute sa fie anulate," ne-au explicat sursele citate.