Ana Bogdan, eliminata dramatic de la Seul

Ziare.

com

Sportiva noastra a fost invinsa in trei seturi, scor 0-6, 6-4, 7-6 (2), de Kristie Ahn, din Statele Unite.Ana a inceput foarte bine partida si a castigat primul set fara drept de apel, la zero. A urmat apoi o revenire a americancei, insa tot romanca a fost in avantaj.Bucuresteanca s-a distantat in decisiv la 5-3, a servit pentru meci, insa Ahn a gasit forta sa intoarca soarta partidei si sa obtina calificarea in sferturile de finala.Parcursul de la Seul, acolo unde a trecut de calificari pana sa ajunga in optimi, ii va aduce Anei un salt important in clasamentul WTA, ea urmand a ajunge in zona locului 130.M.D.