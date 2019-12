Ana Bogdan castiga turneul de la Dubai si urca pe primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ana Bogdan, lider in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Tenismena romana in varsta de 27 de ani a castigat, sambata, turneul ITF de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari.In finala Al Habtoor Tennis Challenge, Ana a invins-o pe ucraineanca Daria Snigur, care in semifinale a produs o uriasa surpriza, eliminand-o pe favorita numarul 1, Kristina Mladenovic.6-1, 6-2 a fost scorul finalei dintre Ana Bodan si Daria Snigur.Cu acest triumf, Ana Bogdan a ajuns la 200 de puncte stranse in noul sezon, inceput odata cu luna noiembrie, si se afla in fruntea clasamentului pentru Turneul Campioanelor.Nu mai putin de 28 de pozitii a urcat Ana odata cu succesul de la Dubai.Urmatoarea clasata e rusoaica Vitalia Diatchenko, cu 192 de puncte, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de belgianca Kirsten Flipkens, cu 161 de puncte.I.G.