Ana Bogdan continua sa impresioneze si se distanteaza in fruntea clasamentului pentru Turneul Campioanelor

Ana Bogdan, primul loc in clasamentul WTA Race

Ziare.

com

Tenismena romana, invingatoare saptamana trecuta la openul ITF de la Dubai, a dispus de favorita numarul 8, americanca Bernarda Pera.6-7 (5), 6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Ana Bogdan si Bernarda Pera.In sferturile de finala, reprezentanta noastra va da piept cu invingatoarea partidei dintre favorita numarul 1, Ekaterina Alexandrova, si Oceane Dodin.In sferturile de la Limoges a obtinut calificarea si Sorana Cirstea, dupa o victorie in doua seturi cu Sara Sorribes Tormo, cu 6-3, 6-3.Sorana va juca in urmatoarea runda cu americanca Nicole Gibbs, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Cu evolutia buna de la Limoges, Ana Bogdan isi consolideaza prima pozitie in clasamentul pentru Turneul Campioanelor.Ana Bogdan a ajuns la 229 de puncte acumulate in acest sezon, cu 37 de puncte peste urmatoarea clasata, rusoaica Vitalia Diatchenko.La Turneul Campioanelor obtin calificarea primele 8 tenismene ca punctaj.I.G.