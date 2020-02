Ana Bogdan si Sorana Cirstea debuteaza cu dreptul la Dubai

Sorana Cirstea avanseaza si ea in calificari

Sportiva noastra a invins-o in primul tur al calificarilor pe jucatoarea Barbora Krejcikova (112 WTA ).Scorul final a fost 6-4, 6-4, dupa o ora si 47 de minute de joc.Krejcikova s-a aflat in avantaj cu break in fata in ambele seturi, dar Ana a reusit de fiecare data sa revina pe final si sa obtina victoria.In turul doi al calificarilor, Ana Bogdan o va intalni pe Shuai Zhang (32 WTA), care a invins-o pe Misaki Doi.Sorana Cirstea a ajuns si ea in turul 2 al calificarilor dupa ce a invins-o pe Margarita Gasparyan (107 WTA).Scorul a fost 6-4, 6-3 dupa o ora si jumatate de joc.In turul doi al calificarilor, Sorana se va duela cu nemtoaica Julia Goerges, aflata pe locul 31 WTA.Pentru a ajunge pe tabloul principal, Ana si Sorana mai au nevoie de inca doua victorii.C.S.