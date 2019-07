Ana Bogdan, eliminata de Konta de la Wimbledon

Ana Bogdan - Johanna Konta 5-7/ 2-6

Aceasta din urma s-a impus cu scorul de 7-5, 6-2.Primul set a fost unul echilibrat, in care cele doua jucatoare au mers cap la cap pana la scorul de 5-5.Konta a fortat pe final si, dupa ce si-a facut serviciul, a reusit breakul izbavitor.Actul secund a fost unul dominat mai clar de britanica, aceasta desprinzandu-se in game-ul sase si terminand partida cu un al doilea break.Ana a facut un meci destul de bun si pleaca de la Wimbledon cu 10 puncte WTA si un cec in valoare de 45 de mii de lire sterline.18:08 - Break, set si meci, Johanna Konta!18:00 - Break Konta! Ana a rezistat bine si in acest set, insa englezoaica este mai puternica!17:30 - Konta forteaza pe final de set si reuseste sa se impuna in acest prim act!17:11 - Reuseste Ana sa ramana in joc si sa tina aproape de Konta.16:56 - Konta conduce sub privirile ducesei de Cambridge, insa Ana este deocamdata in meci.16:43 - Incepe partida! Konta este prima la serviciu!16:35 - Cele doua sportive au intrat in arena!16:30 - Inaintea meciului, Konta a avut parte de o surpriza uriasa, o intalnire cu ducesa de Cambridge M.D.