Ana Bogdan, eliminata de la US Open

Ana Bogdan - Petra Martic 2-6, 4-6

Ziare.

com

Tenismena romana, ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari, a pierdut confruntarea cu favorita numarul 22, Petra Martic.Croata s-a impus usor, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, dupa un meci care a durat o ora si jumatate.Un joc controlat in totalitate de jucatoarea din Croatia, care a reusit patru breakuri, pierzandu-si o singura data serviciul.In turul urmator, Petra Martic o va infrunta pe castigatoarea intalnirii dintre Anastasija Sevastova si Iga Swiatek.De partea cealalta, Ana pleaca acasa cu un cec in valoare de 100.000 de dolari si 70 de puncte in clasamentul WTA.19:40 - Break reusit de Martic, care va servi pentru castigarea meciului.19:31 - Tenismena noastra nu renunta si reuseste breakul, egaland astfel la 4.19:21 - Jucatoarea croata isi consolideaza breakul si se desprinde la 4-2 in acest set doi.19:19 - Break reusit in schimb de Petra Martic.19:14 - Ana are trei sanse de break, insa Petra revine si isi face serviciul, iar scorul devine 2-2.19:03 - Petra egaleaza imediat la 1.18:59 - Ana incepe cu dreptul in setul doi, castigandu-si serviciul.18:25 - Un nou break reusit de favorita numarul 22.18:16 - Petra Martic isi consolideaza breakul si conduce cu 2-0 in acest debut de meci.18:12 - Break la 0 izbutit de tenismena croata.ora 18:11 - A inceput meciul.Partida se disputa pe terenul numarul 8.In clasamentul WTA, Ana se afla pe locul 152, in timp ce adversara ei din Croatia ocupa pozitia 22.Ana Bogdan si Petra Martic s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de jucatoarea croata:2015, Australian Open: 6-2, 6-3;2015, Katowice: 6-4, 7-6 (5);2019, Istanbul: 4-6, 7-5, 6-3.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.