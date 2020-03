Ana Bogdan, invinsa de o adversara mai slab cotata

Ziare.

Ana Bogdan (27 ani, 90 WTA) s-a inclinat in fata unei adversare mai slab cotate (25 ani, 132 WTA) dupa o ora si 57 de minute.Bogdan o invinsese in toate cele trei meciuri anterioare pe Martincova, in 2014 la Bad Gastein in optimi (6-3, 7-5), in 2017 la Praga in optimi (6-3, 6-1) si in 2019 la Saint-Gaudens in semifinale (6-4, 2-0).Romanca va primi pentru participare un cec de 1.855 de euro si un punct WTA.Irina Bara si Jaqueline Cristian, venite din calificari, au reusit sa acceada luni in optimile de finala.