Ana Bogdan le-a scris oficialilor WTA: Ce i-au transmis acestia

Nimeni nu stie daca urmatoarele turnee vor mai avea loc, iar asta inseamna ca jucatoarele trebuie sa fie atente cand isi fac programul. Ana Bogdan a incercat sa primeasca raspunsuri din partea oficialilor WTA, dar acestia nu i-au putut spune daca urmatoarele turnee vor avea loc."Eu am dat mail-uri, chiar aseara am intrebat ce se intampla cu Miami si cu turneul din Mexic, unde intentionez sa merg, au spus ca este foarte dificil sa ne comunice ce se va intampla pentru ca nici ei nu stiu. Este foarte greu si pentru ei, si pentru noi. Pentru ei sa ne spuna din timp ca sa nu se creeze nebunia asta si pentru noi ca aflam cand aflam si se creeaza oricum", a spus Ana Bogdan pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor."Da, si Miami e cu semnul intrebarii, eu voiam sa merg la acolo, chiar si la un turneu inainte, la Guadalajara. Sunt cumva in stand-by si astept sa vad ce se intampla pentru ca au spus ca decizia se ia de pe o zi pe alta, ei nu ne pot spune de pe acum ce se intampla", a mai spus Ana Bogdan.Pana acum, dintre turneele importante, doar Indian Wells a fost anulat, dar masuri similare s-ar putea lua in privinta mai multor competitii programte in aceasta primavara.C.S.