Ana Bogdan obtine inca o victorie la US Open

Sportiva noastra, aflata pe locul 147 WTA , a invins-o pe australianca Ellen Perez (164 WTA).Ana Bogdan s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (6), intr-o ora si 43 de minute.In ultimul tur al calificarilor, Ana se va duela cu invingatoarea dintre Isabella Shinikova si Sachia Vickery.Romania mai este reprezentanta in calificarile de la US Open de Gabriela Ruse.C.S.