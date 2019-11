Ana Bogdan s-a calificat in semifinale la Saint-Etienne

Ziare.

Romanca a reusit sa treaca in sferturi cu scorul de 3-6, 6-4, 6-4 de Cagla Buyukakcay, din Turcia.Ana Bogdan (26 ani, 129 WTA ), a patra favorita, a avut nevoie de trei ore pentru a castiga in fata favoritei numarul sase. Romanca se impusese si in confruntare cu Buyukakcay (30 ani, 176 WTA), in 2017, in optimi la Bucuresti, cu 6-4, 7-5.In penultimul act, Ana Bogdan o va infrunta pe rusoaica Vitalia Diatcenko (29 ani, 107 WTA), a doua favorita.La dublu, romancele Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, favoritele numarul, au fost invinse in semifinale de perechea romano-rusa Laura Paar/Marin Melnikova, cu 6-3, 6-2, iar in finala vor evolua contra perechii Cristina Bucsa (Spania)/Julia Wachaczyk (Germania).