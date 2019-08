Ana Bogdan se califica in turul II la US Open dupa un meci excelent

Ana Bogdan - Harriet Dart 6-3/ 6-1

Sportiva noastra a trecut in doua seturi, scor 6-3, 6-1, de Harriet Dart, o britanica in varsta de 23 de ani.Primul set a inceput intr-o maniera echilibrata, cele doua jucatore mergand cap la cap cu serviciul pana in game-ul sapte.Echilibrul a fost rupt de reprezentanta noastra, care a reusit breakul si apoi si-a concretizat serviciul, distantandu-se decisiv. Inca un break i-a adus victoria in actul inaugural.Setul secund a fost si mai dezechilibrat, iar doua breakuri au dus-o pe Ana la un incredibil 5-0. Dupa o minge de meci ratata pe serviciul advers, Bogdan si-a facut apoi serviciul si s-a calificat mai departe in turul II.Victoria ii aduce Anei 58 de mii de dolari si 45 de puncte in clasamentul WTA 19:21 -19:05 - Vine si al doilea break din acest set si Ana este tot mai aproape de victorie!18:57 - Ana se descurca excelent si incepe setul secund cu game si break.18:46 -18:37 - Ana face breakul si preia conducerea in game-ul sapte!18:17 - Debut echilibrat de meci, cu game-uri la serviciu pentru ambele sportive.18:09 - Incepe partida cu Dart la serviciu.18:05 - Sunt pe teren cele doua sportive.