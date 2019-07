Iata ce spune Ana Bogdan dupa infrangerea de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca a fost incantata sa joace pe terenul numarul unu din complexul londonez si ca merge mai departe cu lucrurile pozitive din duelul cu Johanna Konta."Am jucat pe un teren extraordinar pentru prima data. A fost incredibil si voi ramane cu aceasta amintire. Ea a jucat foarte bine, a servit incredibil si am simtit ca nu pot pune presiune cu retururile. Ce s-a intamplat azi a fost special, o sa iau lucrurile pozitive. Voi merge mai departe si abia astept sa ma intorc la anul aici", a spus Ana la Eurosport.Intrebata ce ar schimba in desfasurarea partidei daca ar da timpul inapoi, stelista a explicat ca ar fi mai calma in momentele importante."Cred ca ca as fi mai linistta si mi-as lua timp, asa cum a fost in primul set la 6-5. Mi-as lua timp si nu m-as grabi, asa cum am facut azi. In setul 2, la mingile de break, mi-as lua timp si as simti mai bine momentul ca sa iau decizia buna."Pentru Ana Bogdan urmeaza turneul de la Bucuresti, acolo unde este asteptata sa faca o figura frumoasa si sa ajunga in fazele superioare."Acum ma intorc acasa, abia astept sa imi vad familia. Urmeaza zile de antrenamente si ma voi pregati pentru turneul de la Bucuresti. Abia astept sa joc pentru publicul de acolo!"Ana Bogdan a parasit Wimbledon in chiar primul tur, ea fiind invinsa in doua seturi de o reprezentanta a gazdelor, este vorba despre Johanna Konta.Aceasta din urma s-a impus cu scorul de 7-5, 6-2.Ana pleaca de la Wimbledon cu 10 puncte WTA si un cec in valoare de 45 de mii de lire sterline.