Inca o tenismena romana pe tabloul principal de la US Open

Ziare.

com

Pe langa Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu, acceptate direct, va fi prezenta si Ana Bogdan.Tenismena aflata pe locul 147 in ierarhia WTA s-a impus, vineri seara, in ultima runda a calificarilor.Ana a invins-o usor pe bulgaroaica Isabella Shinikova (locul 217 WTA), scor 6-1, 6-3.Intalnirea dintre cele doua a durat doar 53 de minute.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.