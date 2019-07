Intalnire la nivel inalt pentru Konta inaintea meciului cu Ana Bogdan de la Wimbledon

The Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal takes in a day at @Wimbledon and strikes up a chat with @JohannaKonta 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/YwEg3VX4Sz - WTA (@WTA) 2 iulie 2019

Ziare.

com

Sportiva britanica s-a intalnit in complexul din Londra cu nimeni alta decat Kate, ducesa de Cambridge.In calitatea ei de membra a familiei regale si de sotie a lui William, al treilea in linia succesiunii la tronul britanic, Kate este patron al turneului de la Wimbledon.Ducesa s-a intalnit cu Johanna Konta cu putin timp inainte ca aceasta sa intre pe teren, in fata Anei Bogdan, cele doua discutand despre lucrarile de infrastructura din complex.Ulterior, Kate a mers in tribune si a urmarit duelul dintre Harriet Dart si Christina Mchale, castigat surprinzator de britanica.M.D.