LIVE Ana Bogdan, in turul doi de la US Open 2019

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 18:10Partida se disputa pe terenul numarul 8 si e televizata in direct de Eurosport.In clasamentul WTA, Ana se afla pe locul 152, in timp ce adversara ei din Croatia ocupa pozitia 22.Ana Bogdan si Petra Martic s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de jucatoarea croata:2015, Australian Open: 6-2, 6-3;2015, Katowice: 6-4, 7-6 (5);2019, Istanbul: 4-6, 7-5, 6-3.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.