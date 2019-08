LIVE Ana Bogdan, in turul II la US Open

Ana Bogdan - Petra Martic 0-0/ 0-0

Ziare.

com

Sportiva noastra infrunta o adversara redutabila, pe care nu a invins-o pana acum in cariera, este vorba despre Petra Martic.19:30 - Inca o ora de intarziere anuntata de organizatori.18:30 - Ziua de tenis de la US Open incepe cu o amanare de o ora a tuturor partidelor programate pe terenuri neacoperite. La New York ploua tare si nu sunt semne ca s-ar opri prea curand.INFO: Ana Bogdan a ajuns in turul al doilea de la US Open dupa ce a castigat trei meciuri in calificari si unul pe tabloul principal.INFO: Bogdan si Martic s-au duelat de trei ori pana acum in circuitul feminin, romanca pierzand toate meciurile. Ultima infrangere a venit chiar in acest an, pe zgura de la Istanbul.