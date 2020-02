Mesajul emotionant al Anei Bogdan pentru suporterii romani dupa esecul din barajul cu Rusia din Fed Cup

Ziare.

Bogdan, 90 WTA , cea care a castigat o partida vineri cu Kudermetova, dar a pierdut sambata in trei seturi la Alexandrova, a postat duminica pe pagina sa de Facebook un mesaj pentru toti fanii care au fost aproape de ea si de echipa sa."Multumim, Cluj! Multumim, Romania! Am luptat cu sufletul, am fost uniti si ne-am daruit intru totul acestor zile. Nu s-a sfarsit, ci cred ca este doar inceputul. Va multumim pentru toata energia pe care ne-ati dat-o si pentru faptul ca ati trait intens fiecare clipa alaturi de noi! To be continued... Win or lose, it's how you play the game", puncta Bogdan pe reteaua de socializare mai sus citata.Romania a pierdut cu 3-2 in fata Rusiei, dupa un meci care s-a decis in partida decisiva de dublu, acolo unde Gabi Ruse si Jacqueline Cristian au fost invinse clar cu 6-2, 6-3.Rusia va merge la turneul final de la Budapesta din 14-19 aprilie, in timp ce Romania va evolua tot in aceeasi luna, in 17-18 in meciul de baraj pentru mentinerea in grupa mondiala I.Citeste si:Rusia va avea adversari de top la turneul final din Budapesta, printre ele putem aminti formatiile Spaniei, SUA, Cehia, Franta, Australia etc.D.A.