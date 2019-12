O tenismena romana face un salt impresionant in clasamentul WTA

Ziare.

Ana Bogdan s-a calificat vineri in finala turneului ITF de la Dubai si si-a asigurat salturi uriase in cele doua ierarhii.Romanca in varsta de 27 de ani a invins-o in sferturile de finala pe belgianca Greet Minnen, in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-2.In finala, Ana o va infrunta pe castigatoarea semifinalei dintre Kristina Mladenovis si Daria Snigur.Gratie calificarii, sportiva noastra si-a asigurat un salt de 11 pozitii in clasamentul WTA, aflandu-se in prezent pe locul 110, cu 597 de puncte.In ierarhia pentru Turneul Campioanelor, Ana a urcat 24 de locuri si ocupa in prezent pozitia a 5-a, cu 140 de puncte.Finala turneului de la Dubai se va disputa sambata.I.G.