O tenismena romana poate urca pe primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 27 de ani s-a calificat, joi, in semifinalele turneului ITF de la Dubai.Cu punctele asigurate, Ana Bogdan a urcat 21 de pozitii in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, avand un total de 105 puncte stranse de la inceputul lunii noiembrie si pana acum.Ana a invins-o in sferturile de finala pe poloneza Katarzyna Kawa, cu 6-2, 6-2.In seminfinale, sportiva noastra va da peste belgianca Greet Minnen.Daca va castiga turneul de la Dubai, Ana Bogdan va ajunge la 200 de puncte si va urca pe primul loc in clasamentul WTA Race.1. Vitalia Diatchenko 192p2. Kirsten Flipkens 161p3. Shuai Zhang 140p-. Lin Zhu 140p5. Jasmine Paolini 135p-. Shuai Peng 135p7. Timea Babos 120p8. Ana Bogdan 105p---------------9. Arantxa Rus 100p-. Lesley Kerkhove 100pPrimele 8 tenismene ca punctaj obtinut in sezonul in curs vor obtine calificarea la Turneul Campioanelor de anul viitor.Turneul Campioanelor din 2020 se va disputa in perioada 26 octombrie - 2 noiembrie.I.G.