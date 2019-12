Prima reactie a Anei Bogdan dupa triumful de la Dubai. Romanca e lidera in clasamentul Turneului Campioanelor

Ziare.

In finala Al Habtoor Tennis Challenge, Ana a invins-o pe ucraineanca Daria Snigur, scor 6-1, 6-2, iar mai multe despre acest ultim act puteti citi mai jos:Un succes care o urca pe Bogdan, fosta lidera mondiala la junioare, nascuta la Sinaia, pe primul loc in ierarhia pentru Turneul Campioanelor Dupa victorie, Ana a vrut sa impartaseasca un mesaj pe o pagina de socializare: "Este al doilea meu trofeu consecutiv si cel mai important de pana acum. Momente pline de bucurie imensa si fericire. Multumesc din adancul inimii mele tuturor, prieteni, fani, familie, sponsori, toti care mi-au aratat un asemenea suport, dragoste, la bine, dar mai ales la rau", puncta sportiva noastra pe pagina sa de Facebook Bogdan ocupa locul 121 in clasamentul WTA . Cu acest triumf, Ana Bogdan a ajuns la 200 de puncte stranse in noul sezon, inceput odata cu luna noiembrie, si se afla in fruntea clasamentului pentru Turneul Campioanelor.Nu mai putin de 28 de pozitii a urcat Ana odata cu succesul de la Dubai.D.A.