Prima victorie romaneasca la Roland Garros 2019

Tenismena romana, aflata pe locul 126 in ierarhia WTA, a invins-o in prima runda a calificarilor pe Veronica Cepede (locul 160 WTA).A fost 7-5, 6-4 in favoarea tenismenei noastre, la capatul unui joc care a durat o ora si 31 de minute.In turul doi al calificarilor de la Paris, Ana o va intalni pe elvetianca Conny Perrin (locul 142 WTA).Vezi si: Prima infrangere romaneasca la Roland Garros 2019: O jucatoare din lotul olimpic a fost eliminata Patru tenismene romane, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Irina Begu, au fost acceptate direct pe tabloul principal al celui de-al doilea Grand Slam al anului.Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.I.G.