Programul de la US Open, dat peste cap de ploaie

Au avut noroc numai cei care au fost programati sa evolueze pe terenurile principale, cele care sunt si acoperite, restul jucatorilor, printre care si romanii, avand de suferit.Au fost anulate toate partidele de dublu, inclusiv cele in care trebuiau sa apara Simona Halep Marius Copil si Raluca Olaru , in timp ce partidele de simplu au fost amanate succesiv in asteptarea opririi ploii. Ana Bogdan a avut cel mai mult de suferit, duelul ei din turul al doilea cu Petra Martic fiind, de asemenea, programat pe un teren secundar, neacoperit.23:00 - Inca ploua la New York, astfel ca nu se joaca pe terenurile neacoperite.21:50 - Ana a fost programata in primul meci al zilei pe terenul numarul opt, asa ca, daca se va opri ploaia, o vom urmari in aceasta seara.21:28 - Meciurile sun amanate pana la ora 23:00, ora Romaniei.21:00 - In continuare nu se joaca decat pe terenurile acoperite de la New York.19:30 - Inca o ora de intarziere anuntata de organizatori.18:30 - Ziua de tenis de la US Open incepe cu o amanare de o ora a tuturor partidelor programate pe terenuri neacoperite. La New York ploua tare si nu sunt semne ca s-ar opri prea curand.M.D.