Tensiuni in tenisul romanesc: Ana Bogdan dezvaluie ca a fost amenintata de persoane din conducere

Jucatoarea noastra spune ca acest episod s-a petrecut in urma cu cateva luni, inaintea confruntarii cu Franta din semifinale.Potrivit relatarilor Anei Bogdan, amenintarile au venit din partea unor oameni cu putere, al caror nume nu vrea sa il dezvaluie."Am primit amenintari ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup pentru ca au aparut prin presa niste lucruri cu care eu nu aveam nici cea mai mica legatura. Prefer sa nu spun... A trecut, a fost...", a spus Ana Bogdan pentru Fanatik. Conform unor surse, George Cosac ar fi omul la care Ana Bogdan face referire, chiar daca sportiva nu a confirmat. Articolele de presa despre care Ana Bogdan vorbeste vizau niste promisiuni neonorate ale Federatiei fata de jucatoarele din lotul de Fed Cup.Ana Bogdan a continuat, mentionand ca a fost deranjata si de felul in care au pus problema Alina Tecsor si Florin Segarceanu, cei care conduc echipa de Fed Cup."Alina Tecsor mi-a spus, intr-adevar, ca trebuie sa am grija cum joc. Fata in fata, pe un ton normal, nu la telefon. Eram la federatie, cu doua zile inainte de plecarea spre SUA pentru Miami si ce turnee mai erau atunci. Ca poate vine Raluca Olaru si ca vor conta rezultatele din acele turnee.Cumva am simtit, clar, o presiune. E un pic aiurea sa spui unui sportiv 'ai grija ce faci, ce joci', mai ales ca eu treceam printr-o perioada delicata. Dar restul cu plata, cu banii, asta a fost o aberatie. Vorbesc cu Alina, suntem ok, doar ca a fost un moment mai delicat. Si pentru ea, si pentru mine. Eu am vrut ca domnul capitan Segarceanu sa clarifice situatia. Nu mi-a raspuns si i-am dat mesaj. Mi-a spus ca este foarte racit si vom discuta dupa turneul de la Miami. Asta a fost toata discutia pe care am avut-o cu FedCup-ul", a adaugat Ana.Locul Anei Bogdan in echipa de Fed Cup a fost luat de Raluca Olaru.C.S.