Victorie importanta pentru Ana Bogdan la Seul

Ziare.

com

Venita din calificari, sportiva noastra a reusit sa se califice in turul al doilea dupa ce a trecut de o adversara mult mai bine cotata, este vorba despre Polona Hercog.6-3, 3-6, 6-1 a fost scorul final al intalnirii ce a durat o ora si 46 de minute.De notat este si faptul ca Hercog era cap de serie numarul sase al turneului sud-corean.Mai departe, pentru Ana urmeaza un duel cu Kristie Ahn, cea ajunsa pe tabloul principal datorita unui wild card si care s-a calificat in turul II dupa ce i-a dat o lectie de tenis Timeei Bacsinszky, pe care a invins-o cu un dublu 6-0.Din pacate, Mihaela Buzarnescu nu a putut sa "lege" doua turnee bune consecutiv si a parasit intrecerea de la Seul in turul unu, invinsa surprinzator de Priscilla Hon, tenismena venita din calificari.M.D.