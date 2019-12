Ana Bogdan s-a calificat in optimi la Limoges

Ziare.

Romanca (27 ani, 105 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 32 de minute.Ana Bogdan a mai invins-o pe Rus (29 ani, 93 WTA) in 2017, in primul tur la Australian Open , cu 3-6, 6-1, 6-4.Tot miercuri, Monica Niculescu a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Alexandrova, principala favorita, cu 6-4, 2-6, 6-3, intr-o ora si 55 de minute.Alexandrova (25 ani, 42 WTA) a avut 8 asi, dar a comis si 8 duble greseli. Niculescu (32 ani, 117 WTA) se impusese in prima lor confruntare, in 2018, in primul tur la Montreal , cu 6-3, 6-3.Niculescu s-a ales cu 887 euro si un punct WTA, iar Bogdan si-a asigurat un cec de 1.815 euro si 15 puncte WTA, urmand sa joace in optimi cu americanca Bernarda Pera, a opta favorita. Sorana Cirstea va juca si ea in optimi, contra spaniolei Sara Sorribes Tormo.Niculescu este principala favorita la dublu, alaturi de rusoaica Ana Blinkova. Cele doua vor juca direct in sferturi, contra cuplului Sofia Sapatava (Georgia)