Anamaria Prodan, dupa ce l-a lovit cu pumnul in fata pe antrenorul Astrei: "MM Stoica a lesinat un barbat pe stadion"

Agentul de jucatori spune ca a avut o disputa cu tehnicianul legata de un fotbalist si ca la un moment dat nu s-a mai putut controla si a reactionat asa cum a vazut o tara intreaga."A fost o nebunie de moment! Regret! Sunt vulcanica si patimasa. Imi cer scuze public lui Dan si familiei lui pentru toata durerea pe care am provocat-o. Contextul a fost strict legat de fotbal. Eu imi doresc mereu sa castig, sunt apriga, vreau sa fiu numarul 1, sa fac treaba peste tot pe unde ma duc. Recunosc, sunt apriga si la bani. M-am certat cu Dan de la niste jucatori, de fapt de la un fotbalist, pe care insa n-o sa vi-l spun, pentru ca asa e firesc. Dupa meci, Dan, nervos si el din cauza rezultatului, mi-a reprosat iarasi acel transfer. Au fost niste vorbe mai grele si am explodat.Pur si simplu, n-am putut sa ma mai abtin, sa ma controlez. A fost reactia unei femei ranite in orgoliul de profesionista, nu a unei femei ranite din dragoste. Am gresit enorm, dar cand Dan imi facea reprosuri, fiind si tensiunea jocului, mi s-a suit sangele la cap fiindca numai eu stiu cat am muncit si cat suflet am pus ca sa-i construiesc o cariera lui Dan Alexa. Cu cati m-am luptat pentru el... stiu ca e un antrenor bun! Lumea nu intelege, e multa presiune, sunt multi bani la mijloc, plus un patron ca Ioan Niculae pe care nu vreau sa-l dezamagesc niciodata! Va promit insa un singur lucru: o sa ma bat ca o leoaica, lumea stie ca sunt o luptatoare, ca sa repar pentru Dan tot ce am stricat intr-un minut de ratacire", a spus Prodan pentru Fanatik In continuare, ea sustine ca acest gest al ei nu inseamna ca Dan alexa trebuie ridiculizat de acum si da exemplul lui Mihai Stoica , managerul sportiv al FCSB care, in urma cu mai multi ani, a lovit un suporter chiar in timpul unui meci."Dan trebuie perceput de toti cei care au putina minte si demnitate drept un barbat adevarat! El n-a raspuns tot cu o lovitura, nu m-a bruscat, nu m-a tuns, nu a luat levierul sa-mi arate cine e femeia si cine e barbatul, n-a raspuns iesirii mele cu o iesire si mai nebuneasca. Dan a inteles clipa de ratacire a unei femei-impresar care nu-si doreste decat ca el sa reuseasca si s-a comportat precum un gentleman adevarat. Dan Alexa e unic! A predat tuturor o lectie de viata, de barbat educat.Stiu ca i-a fost greu, dar asta inseamna sa fii barbat intr-adevar! Il rog sa ma ierte si promit ca ma voi revansa. Presiunea asta ne innebuneste pe toti, iar eu sunt o fire mai vulcanica. Insa azi multi uita ca au obtinut si o gramada de avantaje datorita felului in care ma bat pentru cei pe care ii impresariez. Pentru ca pe toti ii consider familia mea! Uneori, presiunea asta a rezultatelor ne omoara! In fotbal este atata presiune incat se intampla asa ceva. MM Stoica a lesinat un barbat pe stadion. Si a cerut scuze! Si tot profesionistul Mihai Stoica a ramas", a mai declarat aceasta.Antrenorul formatiei Astra Giurgiu , Dan Alexa, a fost lovit puternic de Anamaria Prodan la finalul meciului cu FC Botosani disputat sambata in Liga 1 Anamaria Prodan l-a asteptat pe Dan Alexa la vestiare dupa meci, iar intre cei doi a izbucnit o cearta. Nu se stie cu exactitate motivul pentru care cei doi s-au certat, dar in imaginile publicate de Sport.ro se observa cum Anamaria il loveste puternic pe Alexa, fara ca acesta sa riposteze.