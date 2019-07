Pumnul care arata adevarata fata a fotbalului romanesc

Ziare.

Ma rog, n-a fost chiar o bataie, tehnicianul incasand un pumn in figura dupa care, imbufnat, a parasit stadionul. Mai grav este ce s-a intamplat dupa.Despre agentul de jucatori , casatorita cu Laurentiu Reghecampf , si fostul jucator devenit antrenor se speculeaza ca ar avea o relatie mai mult decat profesionala de ani de zile, de cand Ionel Ganea i-a acuzat public de acest lucru. Cei doi au negat categoric de fiecare data si, pana la urma, ce fac in viata personala este fix treaba lor.Problema este ca imediat dupa incident si chiar si acum, cei doi sustin ca s-au certat si batut din cauza unui jucator! Ori abia asta mi se pare foarte grav si, in buna sa traditie, fotbalul romanesc alege sa-si intoarca privirea si sa discute despre subiectul de cancan, mai accesibil si mai putin compromitator.Daca alegem sa le dam crezare celor doi implicati direct, si, din nou, nu vad de ce nu am face-o, doar ei stiu cel mai bine, pumnul a venit ca urmare a discutiei despre unul sau doua transferuri nereusite. Numarul difera in functie de momentul povestirii.Haideti sa recapitulam putin. Astra joaca acasa cu Botosaniul in Liga 1 . Scorul final este 2-2, unul dezamagitor pentru giurgiuveni si pentru noul lor antrenor, Dan Alexa. Dupa fluierul de final, tehnicianul si impresarul sau, Anamaria Prodan, se cearta pe holuri din cauza a unul sau doi jucatori. Nu este clar, dar presupunem ca si jucatorii sunt manageriati de doamna si ca au ajuns la malul Dunarii prin intermedierea ei. Cearta este atat de violenta incat agentul cedeaza nervos si ii aplica un pumn in fata antrenorului.Despre ce-ar fi putut discuta cei doi astfel incat sa fie ok povestea asta? De ce s-a suparat Anamaria Prodan atat de tare incat l-a batut pe Alexa?Daca cearta a plecat de la tehnician, care i-a reprosat impresarului ca a adus la echipa jucatori slabi, iar impresarul i-a inchis gura cu un pumn nu suna bine. Cam ce autoritate mai are antrenorul ala stiindu-se acum public ca orice critica la adresa fotbalistilor reprezentati de Prodan se poate sfarsi cu lovituri?Daca cearta a plecat de la impresar, care a reprosat poate ca jucatorii ei nu au fost folositi mai mult, din nou nu suna deloc bine. Ce autoritate are antrenorul care ia bataie, la propriu, pentru ca nu foloseste anumiti fotbalisti?Sa ma scuze cei doi ca nu ma intereseaza absolut deloc amantlacul negat public si ca nu intru in jocul penibil al "gentlemanului" Alexa, care nu a replicat si el cu o lovitura, insa avem lucruri mai serioase aici. Daca cearta dintre cei doi nu a fost provocata de motive personale, ci de unele profesionale, este extraordinar de grav.In tot acest timp, Federatia doarme pe ea. Exista un departament de integritate care functioneaza la nivel de avarie de ceva vreme, insa asta nu pare sa un subiect interesant. Faptul ca un antrenor si impresarul sau se iau la bataie dupa un meci din cauza unor fotbalisti, dupa cum singuri spun, nu reprezinta un motiv de ancheta, macar superficiala, pentru FRF . Totul e roz la Casa Fotbalului, iar presa "profesionista" are toata libertatea sa abata atentia de la problema reala cu tot felul de insinuari si glumite de prost gust.Cam asta este fata reala a fotbalului romanesc, un sport in care banii tot mai multi ii fac pe oameni sa reactioneze tot mai dur sub presiune. Poate chiar sa se ia la bataie sub ochii intelegatori ai celor de la FRF si LPF