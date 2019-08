Anamaria Prodan a incercat sa propuna un antrenor la FCSB: "I-am transmis ca nu e cazul"

Ziare.

Leo Grozavu a dezvaluit ca a discutat cu agentul de jucatori despre posibilitatea de a fi propus la echipa lui Becali, insa a refuzat pentru ca are istoric de dinamovist si pentru ca la FCSB nu ar fi avut libertate."Eu sunt o persoana directa, spun exact ce s-a intamplat. Ana mi-a spus ca ma poate propune la FCSB, dar eu i-am transmis ca nu e cazul.Am jucat 6 ani la Dinamo , nu pot sa ajung la un club rival. In plus, acolo exista o conducere care nu accepta ca un antrenor sa-si faca treaba. Din nefericire pentru noi, cele mai mari cluburi ale Romaniei au ajuns intr-o situatie in care sunt refuzate de antrenori ", a spus Grozavu la GSP Live Leo Grozavu a negociat in ultimele saptamani cu Dinamo, insa discutiile nu s-au incheiat cu bine si "cainii" l-au numit in functie pe Dusan Uhrin jr.FCSB este pregatita de secundul Vergil Andronache, acesta preluand echipa dupa ce Bogdan Andone a demisionat acuzand faptul ca Becali se implica atat de mult incat el nu mai are putere de decizie.