Scene incredibile la Giurgiu: Antrenorul Astrei, batut de Anamaria Prodan dupa meci (Video)

Anamaria Prodan l-a asteptat pe Dan Alexa la vestiare dupa meci, iar intre cei doi a izbucnit o cearta. Nu se stie cu exactitate motivul pentru care cei doi s-au certat, dar in imaginile publicate de Sport.ro se observa cum Anamaria il loveste puternic pe Alexa, fara ca acesta sa riposteze.Oficial, Anamaria Prodan este impresarul lui Dan Alexa, dar presa a speculat in trecut ca cei doi ar avea o relatie amoroasa. Ambii au negat relatia, in conditiile in care Anamaria Prodan este casatorita cu antrenorul Laurentiu Reghecampf Totusi, conform Telekom Sport , cearta de astazi ar fi plecat de la faptul ca Alexa ar fi fost asteptat in parcare de o alta domnisoara.Dupa ce lucrurile s-au calmat, Alexa, Anamaria Prodan si domnisoara respectiva au iesit impreuna de la vestiar.Intrebat la plecarea de la stadion de ce a fost lovit de Anamaria Prodan, Alexa s-a eschivat: "Hai, domne, sa fim seriosi. Ce naiba? De fotbal ceva?"Sotul din acte al Anamariei Prodan, Laurentiu Reghecampf, este plecat momentan in Emiratele Arabe Unite, iar presa a scris de mai multe ori ca cei doi ar avea doar o relatie de fatada.C.S.