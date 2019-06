Veste excelenta pentru Chipciu: Ce au decis cei de la Anderlecht

Ziare.

Daca in campionatul trecut romanul a evoluat in Cehia, la Sparta Praga, sub forma de imprumut, el va reveni din aceasta vara la Anderlecht."Am primit un telefon din Belgia si mi s-a spus ca sunt asteptat inapoi. Mi s-a comunicat programul si pe 8 iulie ma prezint la echipa. E o veste foarte buna pentru mine", a spus Chipciu la DigiSport Chiar daca a avut evolutii destul de bune la Sparta, cehii au decis ca este un fotbalist prea scump si ca nu il vor transfera definitiv.La Anderlecht, el este asteptat de Vincent Kompany, legenda lui Manchester City fiind antrenor-jucator al gruparii belgiene.