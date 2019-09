Andreea Mitu a castigat turneul ITF de la Arad

Ziare.

Cristina-Andreea Mitu, care a implini 28 de ani chiar duminica, a obtinut victoria dupa doua ore si 40 de minute in fata unei adversare de 22 de ani, care ocupa locul 382 in ierarhia mondiala.Mitu a carei cea mai buna clasare din cariera a fost locul 69, in 2016, se afla in prezent pe pozitia 945 in ierarhia WTA . Ea se afla la doar al patrulea turneu de simplu din acest an, castigand titlul la Wanfercee-Baulet (Belgia) si jucand finala la Focsani.Andreea Mitu a reusit dubla la Arad, dupa ce sambata s-a impus si in finala de dublu, alaturi de turcoaica Basak Eraydin.