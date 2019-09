Andreea Mitu si Dan Tomescu, noii campioni ai Romaniei la tenis

Ziare.

Finala feminina de simplu a fost castigata de Andreea Mitu, de la CSM Bucuresti , cu 7-5, 4-6, 6-3 in fata Ilonei Ghioroaie, de la CS Universitar Pitesti, campioana de anul trecut. Finala mica nu s-a mai jucat, medalia de bronz revenindu-i Oanei Simion, de la CS Dinamo Bucuresti, care a beneficiat de retragerea colegei de club, Irina Fetecau, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis.Dan Alexandru Tomescu (CS Dinamo Bucuresti) s-a impus la simplu masculin, cu 6-2, 6-2, in finala jucata impotriva lui Victor Cornea, de la CS TC Pamira Sibiu. Medalia de bronz a revenit lui Alexandru Jecan, de la CS Universitatea Cluj, care a castigat cu 6-3, 6-4 in fata campionului de anul trecut, Victor Crivoi , de la CS Dinamo - Centrul Sportiv Brasov.La dublu feminin, Ilona Ghioroaie si Oana Corneanu, de la Daimon Sport Club, favoritele nr. 2, au trecut in finala cu 2-6, 6-1, 10-4 de favoritele nr. 5, Ilinca Amariei (CS Dinamo Bucuresti)/Alessia Ciuca (CS Sport 4 Fun Timisoara). Finala mica nu s-a mai disputat, medaliile de bronz fiind castigate de perechea Gabriela Tatarus (CS Dinamo Bucuresti)/Ana Mihaila (ACS Sense Roman).Victor Cornea si Alexandru Jecan, principalii favoriti, s-a impus la dublu masculin, cu 6-3, 6-0, in fata capilor de serie nr. 3, Dragos Dima, de la CSM Bucuresti, si Petru Luncanu, de la CS Dinamo - Centrul Sportiv Brasov. In finala mica, Vasile Antonescu, de la CS Dinamo - Centrul Sportiv Brasov, si Cezar Cretu, de la CS Dinamo Bucuresti, au invins cu 2-6, 6-3, 10-8 cuplul Bogdan Apostol (CSM Bucuresti)/Patrick Grigoriu (CSA Steaua Bucuresti).La dublu mixt, victoria a revenit perechii Andreea Mitu/Victor Cornea, principalii favoriti, cu 7-6 (1), 6-4, in finala cu Vasile Antonescu si Gabriela Tatarus. Medaliile de bronz au revenit lui Patrick Grigoriu si Alessiei Ciuca.