10 lectii ale victoriei lui Andrei Nastase pentru politica din Romania

Costel Alexe este deputat PNL si co-presedinte TNL

Iata ca, de aceasta data, intelepciunea majoritatii celor care l-au facut pe Andrei Nastase edilul sef al unei capitale de un milion de locuitori se dovedeste a fi si salvatoare intr-un moment de mare cumpana pentru fosta provincie romaneasca. Ce putem invata din victoria lui Andrei Nastase?- Acest mecanism este fara discutie cheia unei democratii vii, reprezentative, care mareste legitimitatea votului si sporeste prezenta la urne, competitia actorilor si a implicarii civice.dupa ce s-a recurs, pentru alegerile locale, la un singur tur in alegerea primarilor. Comunitatile lancezesc, aceleasi figuri si aceleasi relatii de casta populeaza multe centre urbane sau mici orase. Chiar si in comune se observa acest lucru. Niciun efort nu va fi prea mare pentru introducerea alegerilor in doua tururi.Refuzul lui Ciolos in 2016 de a da OUG pentru modificarea legislatiei electorale a fost rapirea sansei dreptei de a da lideri noi si o vibranta competitie electorala.Deci primul obiectiv trebuie sa fie acesta, iar daca PNL va reusi sa intre la guvernare pana in 2020, emiterea unei OUG pentru alegerile in doua tururi va fi prima masura luata de un guvern liberal.- Spre deosebire de multi politicieni de la Bucuresti si din Romania, din cele mai inalte functii sau neinsemnate, Andrei Nastase este - pentru cei care-l cunosc - un luptator desavarsit. A intrat in politica aproape intamplator, in timpul protestelor din 2014-2015, dar a reusit sa adune in jurul sau o mana de oameni implicati si dedicati, la fel ca el, crezand in sansa lor si refuzand sa se complaca in marasmul social si economic de acolo sau sa cedeze usor.Partea lui Andrei Nastase de adevar a izbavit si s-a dovedit cartea strategica a intregului sau travaliu de cativa ani. Asa trebuie sa arate si lupta impotriva partidului-stat PSD, o lupta la firul ierbii, fara intrerupere, pe toate fronturile.- Avocat de succes, fost procuror, fost om de business, Andrei Nastase a fost mereu un tip implicat si acest lucru nu avea cum sa nu-l faca si atent la directia pe care o lua tara. Atunci, in 2014-2015, esecul major al asa-zisei coalitii pro-europene din jurul lui Filat, ridicat de procurori chiar din Parlament, a adus nu doar oprobiul public al ideii europene, dar contestarea establismentului a fost o mare problema pentru ideea europeana.Ori Andrei Nastase si Maia Sandu, doi lideri onesti si ambitiosi, au scos din zona gri aceasta idee si au reusit sa o "strecoare" din nou in electorat, dovedind oamenilor ca nu "toti sunt la fel". Cu "toti o apa si-un pamant", PSD a defilat in parlamentarele din 2016, atunci cand 60% din electorat a facut posibila inscaunarea lui Dragnea.Asadar, implicarea continua, cautarea de solutii, in dauna confortului si a resemnarii, vor duce sigur la victorie. De la seful statului si pana la ultimul liberal, implicarea in salvarea tarii trebuie sa fie o prioritate!- Retragerea lui Andrei Nastase din cursa pentru Presedintia Republicii Moldova in favoarea Maiei Sandu a fost un gest de o desavarsita solidaritate. Chiar daca multe voci spun acum ca Nastase l-ar fi invins pe Igor Dodon in turul II, electoratul a pastrat pentru Nastase un respect aparte pentru acel moment.Victoria de la Chisinau isi are originea si aici. Si e mult de invatat pentru unii lideri din Romania care, fara a face nimic, fara a se implica, fara a darui si apoi a primi, vor mereu sa fie in capul ostirilor. Alegerile din 2016 au fost pierdute intr-un astfel de "film", electoratul romanesc a inteles repede ca era o forma fara fond, un lider fals. Cedarea in fata unei idei comune - fara ca unii sa vrea sa fie doar ctitori, dar sa fie ultimii la munca - poate fi cheia pentru 2020.- Andrei Nastase a fost mereu ignorat in buna parte de multe forte capabile sa-i ofere ajutor. Asta arata cat de lipsiti sunt si partenerii occidentali si cei institutionali din Romania de viziune si de ancorare in realitate. Dar acest lucru a creat o determinare si mai mare, a victimizat pe adevaratii lideri si electoratul i-a premiat.Este o lectie foarte importanta pentru unii politicieni romani care, din cand in cand, la putere sau in opozitie, se supara cand nu sunt sustinuti, ba pe armatele lor politice, ba pe electorat, ba pe toata lumea, isi iau jucariile si pleaca. Ori la Chisinau s-a produs exact invers, ignorarea a produs si mai multa determinare.- Cine a fost la Chisinau in timpul campaniei electorale pentru primarie a remarcat ca Andrei Nastase nu a existat practic in vizual, in outdoor, in panotajul stradal. Penuria resurselor si blocajul imens instituit de administratia controlata de Plahotniuc au facut ca socialistii si PD-isii sa domine Chisinaul. Dar Andrei Nastase a compensat prin ceea ce stapanea cel mai bine - comunicarea "om la om", networking-ul social, charisma.Este o lectie foarte buna pentru Romania, mai ales ca, daca intr-un stat in care un oligarh detine a saptea parte a PIB-ului si e invins, atunci un PSD sigur poate fi maturat la viitoarele alegeri. Resursele modeste nu sunt o frana in calea victoriei si a unei campanii eficiente!- 80% din continutul audiovizualului din Republica Moldova este de productie ruseasca, mesajele pro-ruse sunt atat de prezente si de subtile, incat ele pot fi identificate pana si in emisiunile culinare. Peste acest peisaj, se adauga reteaua mediatica a holdingului detinut de Vlad Plahotniuc, unde Andrei Nastase a fost de ani de zile "clientul" numarul unu intr-o campanie formidabila de calomniere.Imaginati-va ca in final Andrei Nastase a biruit. Este cea mai buna lectie ca adevarul nu poate fi invins nici cu cele mai numeroase si eficiente arme media. Si aceasta nu doar pentru ca Internetul si retelele sociale pot compensa enorm de mult lipsa spatiului audiovizual, dar si pentru ca la un moment dat aceasta propaganda devine foarte obositoare si chiar respingatoare pentru electoratul careia i se adreseaza.Lectia pentru Romania este ca, oricate televiziuni si radiouri toxice ar avea PSD, lumea nu poate fi pacalita la nesfarsit.Cred ca a venit momentul sa vedem cine face evaluarile in Ministerul de Externe si in alte zone strategice, de vreme ce valuri de lideri din Moldova au fost sustinuti cu mari eforturi si aproape toti s-au dovedit a fi fie niste unelte ale Moscovei, fie niste interlopi jenanti. Este limpede ca, cel mai probabil, in spatele unor intentii bune se ascund niste afaceri romanesti care nu mai tin de niciun interes national.Victor Viorel Ponta era brat la brat cu Filat, Basescu cu Voronin, Firea cu cea care nu a reusit sa intre nici in turul doi la Chisinau. Fostul premier de trista amintire Tudose inaugura microbuze scolare la Chisinau la doua zile dupa falsificarea deciziei europene de a da un sistem electoral nou in acord cu standardele democratice in materie. Ori acesti looseri trebuie sa explice daca doar ei sau altii le-au cantat aceasta partitura. Si, pentru societatea romaneasca, lectia e foarte utila, pentru ca arata ca multe astfel de evaluari nu au nicio legatura cu vointa sau tendintele nationale.Statul moldovean se afla pe marginea prapastiei, cu o economie in cadere libera si cu inflatie galopanta, fara resurse si cu afacerile publice capusate de diversi oligarhi, in frunte cu Plahotniuc.Romania face declaratii de complezenta de la cel mai inalt nivel Guvernului lui Plahotniuc, iar multi oameni politici de aici nu pricep ca ajutoarele financiare acordate vor cadea in mare parte prada unui sistem de spoliere a bugetului.Oprirea acestei populiste risipe prin conditionarea revenirii la vechiul sistem acolo cu alegerea pe lista ar grabi si prabusirea regimului Plahotniuc-Dodon. Cred ca discursul lui Andrei Nastase va fi auzit acum si mai bine la Bucuresti si la Bruxelles sau Washington si acest lucru este o lectie foarte buna pentru Romania. O reduta castigata atrage multe priviri si schimba repede perceptiile.De aceea,si, evident, accesul la resurse.PNL, odata cu venirea lui Ludovic Orban, a abordat o noua viziune si a mers frecvent la Chisinau fiind un actor implicat in dialogul si unificarea fortelor cu adevarat pro-europene, DA, PAS si PLDM, membri PPE.Este si dovada ca implicarea intr-o zona marginala o transforma si o face foarte interesanta pentru media si pentru electorat. In afara de PNL, nicio alta forta politica nu a fost atat de prezenta in ultimele luni la Chisinau.Este o lectie pentru societatea romaneasca, ca PNL are forta si capacitatea de uni in jurul sau, de a realiza un mare proiect de a pune la aceeasi masa fortele de dreapta.